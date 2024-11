Mercato : Neymar travaille déjà sur son prochain transfert

Plus qu’une blessure. Lundi soir, Neymar Jr a de nouveau rejoint l’infirmerie d’Al-Hilal pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines, après une déchirure des ischio-jambiers lors du match de Ligue des champions asiatique face à l’Esteghal Téhéran (victoire 3 à 0). Un coup dur pour le Brésilien qui venait d’en sortir en octobre, après un peu plus d’un an passé loin des terrains de football en raison d’une grave blessure au genou. Pour son club, qui n’a pu compter sur lui que lors de 13% des rencontres depuis son arrivée, c’est un énorme coup de massue sur la tête. Pour le joueur, c’est aussi une pilule difficile à avaler puisqu’il espérait retrouver la forme et son niveau, ainsi que la sélection brésilienne.

Ney négocie son départ cet hiver

Mais il va devoir encore patienter. Du côté d’Al-Hilal, on commence justement à perdre patience. En Arabie saoudite, la chaîne de télévision MBC Action a évoqué un départ éventuel en fin de saison ou après le Mondial des Clubs car «qu’aucun club de SPL ne peut mettre en vente un joueur de catégorie A cet hiver.» A moins d’une résiliation de contrat. Et c’est justement l’information qui a été dévoilée mercredi par UOL. Le média brésilien a expliqué qu’Al-Hilal envisage de rompre le bail de son joueur star au mois de janvier. Ce jeudi, UOL dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier brûlant. Ainsi, la publication auriverde assure que Ney discute bien avec son club de la possibilité de trouver un accord à l’amiable pour s’en aller au début de l’année 2025.

L’ancien joueur du PSG sait qu’il risque de faire une croix sur une très grosse somme d’argent en rompant son contrat. Mais ce n’est pas le plus important à ses yeux, lui qui rêve d’un retour à Santos. UOL explique que l’écurie brésilienne a reçu des signaux positifs de la part du joueur et qu’elle est très optimiste concernant son retour cet hiver ou au plus tard durant l’été. Elle fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour rapatrier l’enfant chéri du club. UOL précise que Santos est déjà en train de plancher sur cette opération en coulisses. Le Peixe réfléchit à un accord qui irait au-delà de ce qui est fait habituellement.

Il prépare déjà son retour à Santos

L’idée est de lui offrir le plus gros salaire possible tout en ajoutant des bonus comme un pourcentage sur les actions commerciales, la vente de maillots et une partie de l’argent que le club recevra de nouveaux sponsors. De plus, Santos travaille main dans la main avec le clan Neymar. Le père du joueur, Neymar Sr, est déjà impliqué dans la vie du club puisqu’il collabore sur des dossiers importants, notamment sur l’expansion à l’internationale ou les discussions avec des fonds étrangers. Il a aussi négocié l’accord entre Santos et Blaze, le sponsor principal de l’écurie de Serie A qui est aussi un partenaire du footballeur. Nul doute qu’il sera encore à la manœuvre en ce qui concerne le possible retour de son fils au Brésil.

Et pour convaincre Ney, le Peixe a également décidé de collaborer avec des personnes appréciées du joueur. Proche de la star auriverde et partenaire commercial de la famille Neymar, Armênio Neto a été recruté en tant que responsable du marketing par Santos. Côé terrain, Serginho, qui est un ami de l’ex du PSG, a été recommandé par Ney à l’écurie auriverde. D’autres joueurs, comme Ganso (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Léo Baptistão (Almería) et Danilo (Juventus), sont dans le viseur du SFC afin de bâtir une belle équipe autour de lui. Neymar pourrait aussi peser sur le recrutement d’un entraîneur. UOL assure qu’il a glissé le nom de Jorge Sampaoli, avec lequel il serait très curieux de travailler. Mais ce dernier est proche de Rennes. Neymar n’est pas encore à Santos, mais il prépare déjà son retour !