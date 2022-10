Javier Tebas charge Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Rien ne va plus dans les hautes sphères du football. Dans un message publié sur son compte Twitter officiel, Javier Tebas, le président de la Liga, s'en est pris aux clubs-États, pointant notamment du doigt les récentes polémiques autour du Paris Saint-Germain.

« Le danger, ce ne sont plus seulement les clubs-États, c'est aussi le fait qu'ils contrôlent la télévision, qu'ils payent et cessent de payer, qu'ils remplissent et rompent des contrats valant des millions d'euros... tout cela à leur guise, comme un moyen de pression pour faire « s'agenouiller » devant leurs souhaits, depuis leurs différentes positions », a ainsi déclaré ce dernier, accompagnant son message d'une photo du président parisien (également président de l'ECA) et d'un article de presse indiquant la victoire juridique de LaLiga contre Bein Sport.