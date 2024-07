Le GRAND BAZAR du Ballon d’Or 2024

La Ballon d’Or décerné chaque année par France Football a beau avoir perdu de son prestige, il reste le trophée individuel le plus convoité par tous les footballeurs. Cette année ne fera pas exception, d’autant que la planète football pourrait enfin voir l’hégémonie du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo prendre fin même si Karim Benzema et Luka Modric ont réussi à stopper un peu cette domination.

Parmi les grands favoris, Vinicius Jr, Bellingham et Mbappé se détachaient des autres avant que les cartes soient rebattues avec les compétitions internationales qui se sont déroulées. Plus que jamais, la course au Ballon d’Or n’a semblé aussi indécise que lors de cette cuvée 2024.