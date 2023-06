La pépite Arda Güler a choisi son futur club !

La suite après cette publicité

C’est un des joueurs à la mode en ce moment en Europe. Arda Güler est ainsi en plein milieu d’une guerre qui oppose, entre autres, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’AC Milan. Rien que ça. Il faut dire que le milieu de terrain offensif de 18 ans est une énorme opportunité de marché, puisque sa clause libératoire n’est que de 17,5 millions d’euros. Un montant presque ridicule quand on voit ce qui est payé actuellement pour les jeunes joueurs prometteurs.

Une cible plus qu’intéressante donc pour les cadors européens, et si on se fie aux informations de Mundo Deportivo, un club a remporté les enchères. Le joueur et son entourage estiment ainsi que la meilleure décision pour sa progression est de rejoindre le Séville FC en Liga, club qui a régulièrement servi de tremplin à des joueurs de talent ces dernières années.

À lire

Deux lofteurs du PSG ont trouvé preneur, les fans de MU enragent contre la famille Glazer

Le choix idéal ?

Le clan Güler souhaite ainsi qu’il passe par un club plutôt intermédiaire, avant d’éventuellement rejoindre un cador plus tard, et ainsi ne pas se griller et pouvoir profiter d’un temps de jeu conséquent. Séville a été l’une des premières formations intéressées même si, pour le club andalou, signer un tel chèque n’est pas chose aisée. Surtout que son entourage et les intermédiaires présents dans le dossier seraient plutôt gourmands.

La suite après cette publicité

Les Andalous risquent donc de devoir vendre un membre majeur de leur effectif pour pouvoir mener à bien cette opération, avec, toujours, cette possibilité de voir un autre prétendant passer devant. Mais pour l’instant, Séville a les faveurs du joueur et est en pole position. La balle est donc dans le camp du vainqueur de l’Europa League !