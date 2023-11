Qualifs CdM 2026 : le Cameroun et Sénégal tenus en échec, les Comores enchaînent

On jouait ce mardi la 2e journée de la phase de qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe B, le Togo et le Sénégal ont fait match nul 0-0. Les Lions de la Teranga sortaient d’une belle victoire sur le Soudan du Sud (4-0) et occupent toujours la 1ère place.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Comores 6 2 3 2 0 0 5 2 4 Ghana 3 2 0 1 0 1 1 1

Dans les autres matchs, le Cameroun n’a pas réussi à enchaîner non plus. Après avoir battu Ile Maurice 3-0 vendredi, les partenaires de l’ancien Marseillais Olivier Ntcham, buteur sur penalty, doivent se contenter d’un nul face à la Libye 1-1. À noter dans le groupe I, le succès des Comores sur le Ghana 1-0 grâce à Myziane Maolida. C’est déjà la seconde victoire des Comoriens dans ces qualifications.

Les résultats des matchs de 17h :

Groupe B :

Togo 0 - 0 Sénégal

Soudan du Sud 0 - 0 Mauritanie

Groupe D :

Libye 1 - 1 Cameroun : Aleiyan (43e) ; Ntcham (sp 34e)

Ile Maurice 0 - 0 Angola

Groupe H :

Sao Tomé-et-Principe 0 - 2 Namibie : Tjiueza (9e), Vaz Dos Ramos (75e)

Groupe I :

Comores 1 - 0 Ghana : Maolida (43e)