Bayern Munich : la drôle d'anecdote sur la signature de Dayot Upamecano

Le 14 février dernier, le Bayern Munich officialisait le transfert de Dayot Upamecano en provenance du RB Leipzig, à partir du 1er juillet 2021, jusqu'en juin 2026. Pour cela, le champion d’Allemagne a dû débourser 42 M€, soit la clause libératoire du défenseur français de 22 ans. Lors de sa conférence de presse de présentation, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, a encensé son nouveau joueur et a même raconté une anecdote survenue lors de la signature de son contrat.

« Lorsque nous étions assis à mon bureau, dans la pièce où il a signé le contrat, il a fait quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Après avoir signé le contrat, il a posé le stylo et il nous a dit : "maintenant que j'ai signé le contrat, j'aimerais faire un petit discours." Il nous a dit à quel point il était fier et heureux de rejoindre le Bayern. Nous étions tous un peu surpris mais il parlait très bien devant nous. C'est aussi ce que nous attendons de lui au sein de l'équipe. Nous voulons qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse renforcer notre équipe avec ses qualités. Nous voulons qu'il donne des consignes depuis la défense. Nous en avons besoin et il le sait. Il est très motivé et nous voulons réussir avec lui. »