La Roma sort son nouveau maillot domicile

Ce jeudi, les clubs européens dévoilent leurs nouvelles tuniques pour la prochaine saison. Après le FC Barcelone puis Arsenal, c’est désormais au tour de l’AS Roma de révéler son nouveau maillot avec une couleur classique qui rappelle les couleurs des tuniques de la fin des années 2010.

«La palette de couleurs rappelle le rouge foncé et l’or qui caractérisaient l’une des premières souscriptions, entre 1933 et 1934. Le design choisi pour le maillot se veut un hommage à l’ADN du club, dans un élégant hommage au passé, dont la forme est cependant revue selon les standards contemporains. La tunique présente une base rouge foncé, avec l’ajout de fines rayures dorées et d’un rouge plus profond sur le devant. Le logo du club est appliqué au niveau du cœur avec la même nuance de rouge présente sur le maillot. Du modèle ras du cou, les trois bandes symbole de la marque débutent sur les épaules dans une version dorée. Au dos du col apparaît le détail « AS Roma », également tiré des cartes d’abonnement des années 1930», détaille le club.

