PSG : Daniel Riolo charge Randal Kolo Muani

Hier soir, le PSG a évité le pire. Un temps éliminé, le club de la capitale a finalement composté son billet pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Pourtant, les Parisiens ont eu de nombreuses opportunités, à l’image de Randal Kolo Muani. Volontaire, le buteur tricolore n’a pas réussi à régler la mire. Sa prestation a été commentée par Daniel Riolo sur RMC Sport. Le journaliste n’a pas été tendre.

«Si tu fais le total (d’occasions manquées cette saison en C1, ndlr), tu es meilleur que toutes les autres équipes. Contre Newcastle, quand tu as des occasions aussi nettes mais que tu as des joueurs qui ne sont pas finis, ils les ratent (…) Kolo Muani rate une occasion énorme (contre le BVB, ndlr). Si Mbappé jouait à sa place (à gauche) il mettait deux buts ce soir. Comme on a "Géo Trouvetou" (Luis Enrique) sur le banc, on avance comme ça, c’est déjà bien, tu es en huitièmes. Je ne vais pas faire la fine bouche. Maintenant, tu vas prier pour avoir un bon tirage et si tu te fais éliminer, tu te feras éliminer parce que "Géo Trouvetou" inventera quelque chose». Présent en plateau, Jérôme Rothen n’est pas du même avis. «Kolo Muani à droite aujourd’hui s’est créé deux grosses occasions, quand il est dans l’axe, il ne s’en crée quasiment jamais. Un attaquant doit se créer des occasions, il s’en crée deux grosses aujourd’hui. Là où je te rejoins, c’est que sur les deux qu’il a, si c’est un grand joueur à 90 millions d‘euros, en effet, il marque.» Son cas divise encore et toujours…