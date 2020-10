Real Madrid - Shakhtar Donetsk : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Real Madrid fait son retour en Ligue des Champions, ce soir (18h55, à suivre en direct sur notre site) face au Shakhtar Donetsk à l'occasion de la 1ère journée du groupe B. Zinedine Zidane doit faire face à quelques absences (Ramos, Carvajal) et pourrait aligner un 4-4-2 pour cette rencontre indique AS dans son édition du jour. Ainsi, Courtois gardera les buts. Une défense composée par Mendy, Militao, Varane et Nacho. Au milieu, Casemiro et Valverde auront le rôle de pivot. Kroos devrait évoluer un cran plus haut à gauche et Asensio à droite. Enfin, Benzema et Vinicius constitueront le duo d'attaque.

Du côté du Shakhtar Donetsk, c'est un 4-2-3-1 que devrait proposer Luis Castro. Pyatov dans les cages avec une défense à quatre composée par Korniyenko, Bondar et Kocholova en charnière centrale et Dodo à droite. Au milieu on devrait retrouver Maycon et Solomon. Teté devrait animer le couloir gauche, Marcos Antonio dans un rôle de numéro 10 et Marlos à droite. Enfin, Dentinho sera à la pointe de l'attaque.