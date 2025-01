AC Milan : la sortie d’Ibrahimovic sur l’altercation entre Conceição et Calabria

Cet après-midi, l’AC Milan présentait sa nouvelle recrue, Kyle Walker. À cette occasion, Zlatan Ibrahimović n’a pas échappé aux questions sur l’altercation entre Sergio Conceição et Davide Calabria, survenue à l’issue du match face à Parme. Mais pour le dirigeant rossonero, tout est sous contrôle.

« Ce sont deux vainqueurs et ces choses peuvent aussi arriver à cause de l’adrénaline sur le terrain. Cela m’est arrivé aussi au cours de ma carrière et cela arrive à ceux qui veulent toujours gagner. Je me souviens que lorsque cela m’est arrivé, l’entraîneur Capello m’a dit que c’était bon pour l’équipe. D’une certaine manière, ils ont montré à quel point ils se soucient de la cause, l’important étant que tout ait été résolu après le match », a-t-il confié en conférence de presse.