Olympiakos : la menace Ayoub El Kaabi plane sur l’OL

Ce jeudi, l’OL a un terrain à reconquérir. Battus cruellement dans les dernières minutes de l’Olympico (2-3), les Gones ont pris un sérieux coup sur la tête face à leurs supporters. Pour se relancer, le club rhodanien devra se rassurer sur la scène continentale. Arrachant avec brio sa qualification en Ligue Europa la saison passée, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont retrouver l’Europe après deux années durant lesquelles ils en étaient privés. Ainsi, les ouailles de Pierre Sage sont attendues au tournant et ne devront pas se rater.

Contre l’Olympiakos, Lyon aura quand même fort à faire, surtout avec le huis clos partiel du Groupama Stadium. Face au gagnant de la dernière édition de Conférence League, les Rhodaniens seront sous la menace permanente d’Ayoub El Kaabi. Étincelant l’an dernier, le buteur marocain est encore sur le Pirée cette saison. Après un été où il a été au cœur de nombreuses convoitises, le natif de Casablanca a finalement fait le choix de rester en Grèce. Une excellente nouvelle pour le club d’Athènes, mais une donne moins rassurante pour les Lyonnais.

33 buts en 50 matches la saison passée avec l’Olympiakos

Arrivé en 2023 en Grèce en provenance d’Al-Sadd, l’attaquant de 31 ans a mis tout le monde d’accord dès sa première saison. Titularisé sur le front de l’attaque, le Marocain a été le facteur X du parcours des siens en Conférence League. Auteur de 11 buts en 9 matches de C4, l’ancien de Hatayspor avait inscrit le but de la victoire en finale face à la Fiorentina. Outre ces performances remarquables sur la scène européenne, le Marocain a inscrit pas moins de 33 buts en 50 matches.

Cette saison, le goleador est parti sur les mêmes bases. En 5 matches avec le club grec depuis le début de saison, El Kaabi a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Un bilan qui laisse présager de grandes choses cette saison, d’autant plus que l’attaquant marocain a inscrit un but avec les Lions de l’Atlas lors du dernier rassemblement. Ce jeudi, le Lion aura à cœur de briller à Lyon, où une défense friable pourrait lui permettre de se régaler. Une chose est sûre, un résultat de l’Olympiakos passera forcément par une grande performance d’Ayoub El Kaabi.