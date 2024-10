PSG : Edouard Cissé s’interroge sur le projet

Les critiques fusent sur le Paris Saint-Germain après sa défaite contre Arsenal (2-0), ce mardi, en Ligue des champions. Fragile derrière et inoffensif devant, l’équipe entraînée par Luis Enrique a concédé sa première défaite de la saison et n’a pas rassuré ses suiveurs pour la suite de cette campagne de C1. Interrogé par Le Parisien à l’issue du match, Édouard Cissé a estimé que le PSG a été battu par une bien meilleure équipe : « Il n’y avait pas photo ! Je n’ai pas trouvé le PSG en capacité de rivaliser avec Arsenal. Le haut niveau, ce sont des détails et le coup de pied arrêté sur le second but, ils ne doivent pas le prendre. En seconde période, je les ai trouvés un peu mieux, mais c’était surtout dû au fait que les Gunners étaient en gestion. On ne les a jamais sentis capables de renverser quoi que ce soit. »

L’ancien milieu du PSG et de l’OM a poursuivi, en revenant sur les déclarations de Luis Enrique qui avait indiqué que sa direction ne l’avait pas recruté pour gagner des titres, et notamment la Ligue des champions : « on en est où dans le projet. C’est quoi l’idée ? Gagner le titre de champion de France et figurer en Ligue des champions ? Il y a mieux à faire. En plus en face, c’est Arsenal : il n’y a pas Martin Ødegaard et pas vraiment de profondeur. Je ne les vois pas dans le dernier carré non plus. J’aimerais pouvoir discuter avec les dirigeants du PSG pour qu’ils m’expliquent leur projet. Si le coach dit qu’il n’est pas là pour gagner des titres et qu’en fait, il veut construire une équipe, alors ça me va. Ce que j’ai vu ce soir (mardi), c’est mignon. C’est sérieux, il y a beaucoup de jeunes, c’est une équipe en devenir. Jusqu’à mardi soir, je pensais que le projet du PSG, c’était d’être dans les huit premiers et aller chercher la Ligue des champions. Peut-être que ça a changé entre-temps, mais sa déclaration m’a surprise », a-t-il indiqué au quotidien francilien.