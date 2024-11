AC Milan : pas de traitement de faveur pour Rafael Leão

Rafael Leão a perdu de sa superbe à Milan. Passé de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe sous les ordres de son compatriote Paulo Fonseca, le Portugais n’y arrive plus en Italie. Auteur d’un seul petit but en Serie A cette saison, l’ancien Lillois semble perdu depuis le début de saison et peine à se refaire la cerise avec les Rossoneri, malgré ses bonnes entrées en sortie de banc.

«Il est bien entré et c’est le plus important, avoir cette réaction. C’est ce que je veux. Rafa est prêt pour (affronter le Real) Madrid. Je crois vraiment au travail d’équipe. Nous devons être une équipe et nous essayons de faire jouer Rafa comme les autres, en équipe», a d’ailleurs lâché Fonseca en conférence de presse. Une déclaration rassurant mais qui montre le déclassement du joueur formé au Sporting CP.