Racisme : de nouveaux incidents en Italie

Au delà du match nul (1-1) au stade Artemio-Franchi entre la Fiorentina et la Juventus, nous avons (encore) assisté à des images que nous ne voulions pas voir dans un stade de football, ni même ailleurs. Des chants antisémites ont eu lieu, par les supporters de la Juve, qui se sont déplacés en nombre : « Les violettes ne sont pas des Italiens, mais une masse de juifs, le violet est la couleur que je déteste, la couleur que je déteste le plus, on stérilise les femmes, donc elles ne naissent plus » comme rapporté par la Gazzetta.

Autre cas, cette fois-ci lors du derby milanais entre l'Inter et le Milan AC. Des chants antisémites ont été prononcés par les supporters de l'Inter vers les Rossoneri : « Les champions d'Italie sont juifs ». Milan a l'intention d'activer le bureau du procureur de la Fédération de football, en se présentant au parquet, selon la Gazzetta et le Corrieredellosport.