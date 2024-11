LdN : Roumanie-Kosovo suspendu après des chants racistes

En Ligue C de Ligue des nations ce vendredi soir, la Roumanie et le Kosovo s’affrontaient à Bucarest et se dirigeaient vers un triste match nul. Mais finalement, dans le temps additionnel du match, une altercation entre l’attaquant roumain Denis Alibec et le défenseur kosovar Amir Rrahmani a éclaté et a chamboulé la rencontre. Le Lillois Edon Zhegrova et ses coéquipiers ont décidé de regagner les vestiaires, furieux des chants racistes d’une partie du public roumain.

Par la suite et après des chants en faveur de la Serbie, le match a été suspendu pendant plusieurs minutes avant qu’il ne reprenne pour quelques minutes (0-0). Un événement déjà connu il y a un peu plus d’un an entre les deux nations, pour les mêmes raisons, car la Roumanie ne reconnaît pas le Kosovo comme nation indépendante. En septembre dernier, le match avait été interrompu durant plus d’une heure déjà.