Arsenal - PSV : les compositions officielles

Pas de Premier League pour Arsenal ce jeudi mais de la Coupe d'Europe. Les Gunners reçoivent le PSV Eindhoven en Ligue Europa pour le compte de la deuxième journée (en direct sur FM à partir de 19h00), un match initialement prévu en septembre mais décalé suite au décès de la Reine Elizabeth II. Après trois victoires en autant de rencontres dans la compétition, Arsenal peut déjà assurer sa qualification pour le tour suivant et prendre une très grosse option sur la première place du groupe A en cas de succès. De son côté, le PSV n'a fait pas le plein et totalise sept points en trois matches. Les Néerlandais, toujours sous la menace de Bodo avec 4 points, arrivent en outsiders à l'Emirates mais peuvent aussi prendre la tête de la poule en cas de victoire.

Comme à son habitude, Mikel Arteta fait un peu tourner en Coupe d'Europe avec Turner qui remplace Ramsdale dans le but. Holding intègre la défense centrale avec Gabriel alors que Lokonga trouve du temps de jeu au milieu. Devant, Nketiah et Fabio Vieira sont alignés avec Saka et Gabriel Jesus. A noter que Saliba ou encore Ødegaard sont sur le banc tandis que Zinchenko n'est pas sur la feuille de match. Côté PSV, Ruud Van Nistelrooy fait confiance aux onze joueurs qui ont atomisé Utrecht en championnat le week-end dernier (6-1) avec notamment l'ancien Parisien Simons, déjà dix buts cette saison, et Gakpo, trois buts en C3, devant. Au milieu, on retrouve l'ancien joueur du Toulouse FC Sangaré alors que l'ex-gardien de l'OGC Nice Benitez sera dans le but.

Les compositions officielles

Arsenal : Turner - Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney - Lokonga, Xhaka - Saka, Fabio Vieira, Nketiah – Gabriel Jesus.

PSV : Benitez - Mwene, Ramalho, Obispo, Max - Sangaré, Gutierrez - Simons, Veerman, Gakpo - Til