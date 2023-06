AC Milan : trois clubs anglais lorgnent Pierre Kalulu !

La suite après cette publicité

C’est l’un des très nombreux bons coups réalisés par Paolo Maldini lorsqu’il était encore directeur technique de l’AC Milan. En allant chercher le jeune et méconnu Pierre Kalulu à Lyon lors de l’été 2020, l’ancien défenseur iconique ne pensait pas trouver l’une des pièces qui manquait à la machine rossoneri pour se mettre en route. Capable d’évoluer sur le flanc droit ou dans l’axe de l’arrière-garde du club lombard, le joueur, aujourd’hui âgé de 23 ans, s’est imposé dès sa deuxième saison dans les rangs de Stefano Pioli, qui a beaucoup compté sur lui dès lors. C’est ainsi que l’international Espoirs avait contribué à la renaissance du club, sept fois vainqueur de la Ligue des Champions ces trois dernières années.

Alors qu’il avait été jugé encore trop tendre lors de sa saison d’intégration, Kalulu avait alors explosé aux yeux du monde lors de la saison 2021-2022 ponctuée par un titre de champion d’Italie. Durant cet exercice, le droitier avait pris part à 37 rencontres et avait même été titulaire sur 26 d’entre elles. Alors que tout va bien pour lui, Kalulu a connu une fin de saison plus contrastée. La faute notamment à la concurrence de l’inamovible Davide Calabria sur le flanc droit et à la montée en puissance de Malick Thiaw en charnière centrale. Celui qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec Milan a vu son temps de jeu s’étioler en fin de saison sans pour autant que cela soit préoccupant outre mesure, même s’il a dû se contenter du statut de remplaçant lors des grands rendez-vous comme la demi-finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Il a également pâti du leadership affiché par Fikayo Tomori et à l’expérience de Simon Kjaer dont est friand son entraîneur.

Une belle offre pourrait convaincre les dirigeants de l’AC Milan

Désormais loin d’être un titulaire indiscutable dans le système Pioli, Kalulu se pose forcément quelques questions à l’heure d’entamer sa quatrième saison à San Siro. Actuellement en Roumanie avec les Bleuets pour disputer l’Euro Espoirs, Pierre Kalulu s’est illustré avec une passe décisive pour Arnaud Kalimuendo lors du match d’ouverture face à l’Italie devant de nombreux observateurs. Selon nos informations, trois clubs de Premier League ont pris des renseignements pour connaitre avec plus de précision la situation du joueur et envisagent très sérieusement de passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Polyvalent et doté d’une belle marge de progression, l’ancien Lyonnais de 23 ans est un joueur taillé pour l’Angleterre et certains l’ont déjà bien compris.

Du côté de l’AC Milan, on n’est pas forcément vendeur de l’international espoir tricolore, bien adapté à la vie milanaise bien qu’assez discret dans le vestiaire. Mais la perspective de recevoir une belle offre (autour de 30 M€) d’Angleterre pourrait faire réfléchir le club Rossoneri qui ne possède pas pour l’instant un budget mercato illimité et ce, malgré la vente onéreuse à venir de Sandro Tonali à Newcastle pour près de 70 millions d’euros. Vendre l’un de ses joyaux pour en financer d’autres, voilà l’équation que va devoir sans doute réaliser l’AC Milan cet été…