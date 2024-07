Jorge Mendes veut ruiner le FC Barcelone avec Lamine Yamal

On ne parle plus que de lui. Du haut de ses 17 ans maintenant (il vient tout juste de les avoir), Lamine Yamal a confirmé qu’il était bien l’un des meilleurs joueurs du monde. Déjà. Après une première saison dans la peau d’un titulaire du côté du Barça malgré son très jeune âge, l’ailier droit a brillé lors de l’Euro 2024 avec l’Espagne. Élu logiquement meilleur jeune joueur de la compétition, il a en plus terminé meilleur passeur et a livré des prestations XXL tout le long du tournoi qui ont notamment permis à la Roja de s’offrir le sacre final.

La suite après cette publicité

Alors forcément, ces prestations ont de quoi réjouir le FC Barcelone qui peut se vanter d’avoir une vraie pépite dans son effectif. Et il faut désormais capitaliser dessus pour redevenir le géant d’Europe. Surtout, Lamine Yamal est un véritable danger capable de changer un match à lui tout seul. Dans une rivalité avec le Real Madrid, l’attaquant espagnol est un atout. Mais l’Euro, s’il a confirmé qu’il était un joueur à part, a aussi montré qu’il fallait payer le prix pour s’offrir Lamine Yamal. Et son agent Jorge Mendes l’a bien compris. L’ancien agent historique de Cristiano Ronaldo a déjà commencé son business.

À lire

FC Barcelone : Vitor Roque n’a plus de numéro de maillot

Jorge Mendes ne veut pas attendre la majorité du joueur

Selon les informations de Sport, l’agent portugais estime que le nouveau statut de Lamine Yamal oblige le FC Barcelone à revoir son contrat. Ce dernier pense notamment que l’international espagnol (14 sélections) incarne désormais la marque FC Barcelone et son image dépasse même le football. Le premier contrat pro du joueur a été signé à ses 16 ans pour 3 saisons comme la loi l’exige. Mais dorénavant, la donne a changé et si une clause permettait au Barça d’augmenter largement le salaire du joueur d’ici deux ans (à sa majorité), Jorge Mendes veut que le Barça s’aligne dès maintenant.

La suite après cette publicité

D’après les indiscrétions du média catalan, Jorge Mendes veut tout simplement que la direction catalane s’adapte aux performances du joueur et revoit le contrat. Joan Laporta en est conscient et va donc devoir s’aligner par peur de perdre sa pépite (que le PSG suit attentivement d’ailleurs) alors que Jorge Mendes utilise l’exemple de Lionel Messi dans son argumentaire. La Pulga avait renégocié 5 fois son contrat entre ses débuts en pro et ses 22 ans. Jorge Mendes veut donc que Lamine Yamal soit une star aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique. Et le FC Barcelone, qui ne s’attendait pas à ça, va devoir proposer du lourd au joueur.