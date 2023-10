Le Real Madrid rêve du retour de José Mourinho

José Mourinho et le Real Madrid, c’est une histoire qui a marqué la dernière décennie. Entraîneur reconnu, showman en conférence de presse, le Special One avait rythmé les Clasico face au Barça de Pep Guardiola. L’un avec Cristiano Ronaldo, l’autre avec Lionel Messi. Surtout, Mourinho avait réussi l’exploit d’arracher une Liga à l’une des meilleures équipes de l’histoire en produisant un football offensif et plaisant à regarder. De quoi forcément marquer à jamais le cœur des supporters du Real Madrid même s’il avait quitté le club après des résultats décevants (il avait été remplacé par Ancelotti).

Depuis, le coach portugais s’est relancé avec la Roma. Arrivé en 2021 en Italie, José Mourinho a réussi à remettre sur de bons rails une équipe qui commençait doucement à régresser au niveau national. Mieux encore, il a réussi à arracher une Coupe d’Europe en gagnant la première édition de Ligue Europa Conférence (la C4) et a amené le club en finale de Ligue Europa l’année suivante. Des performances très intéressantes et qui lui ont permis de retrouver une certaine cote sur le marché. Car cet été, il a fait l’objet de nombreuses convoitises, du PSG à l’Arabie saoudite notamment.

Mais malgré des intérêts prononcés, JM avait fait le choix de rester fidèle à la Roma. Pour combien de temps ? En effet, selon les informations du Mundo Deportivo, l’ancien coach de Manchester United ne devrait pas prolonger son contrat qui expire en juin 2024. Et sa situation contractuelle intéresse fortement le Real Madrid qui cherche donc déjà un remplaçant à Carlo Ancelotti. L’idée d’un retour du Special One plaît en interne et depuis cette rumeur naissante, plusieurs dirigeants madrilènes militent ardemment pour.

Selon le média espagnol, le Real Madrid devrait trancher rapidement pour savoir si oui ou non, il souhaite faire revenir Mourinho alors que Xabi Alonso et Zinédine Zidane sont aussi évoqués. De son côté, José Mourinho est aussi ouvert à un retour dans un club qui l’a marqué. Selon les informations de la presse italienne et le Corriere Dello Sport, seul le Real Madrid peut empêcher le technicien portugais de céder aux appels incessants de l’Arabie saoudite qui lui propose un contrat XXL. Car si Madrid arrive avec une offre, Mourinho ne réfléchira pas longtemps pour accepter.