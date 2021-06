PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut offrir un contrat très court à Kylian Mbappé

Où en est le dossier Mbappé ? Maintenant que l'Equipe de France a pris la porte dans cet Euro 2020, c'est l'avenir du Bondynois qui risque d'occuper l'actualité footballistique dans l'Hexagone. Il faut dire que ces dernières semaines, il n'y a pas vraiment eu de réelles avancées. Ou du moins, il n'y a pas eu d'informations à ce sujet. Et ce, alors que la situation commence à presser.

Mais comme l'indique l'Equipe, les choses vont changer. Le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi vient ainsi de prendre les commandes de ce dossier, dont Leonardo était jusqu'ici le principal responsable. Si le courant ne passait pas très bien entre le Brésilien et l'entourage du champion du monde, les choses pourraient changer avec le Qatari, qui va tout faire pour le conserver.

Un contrat de courte durée ?

Surtout, le média nous apprend que pour l'instant, aucun club n'est venu aux nouvelles pour le Français. Pas même une approche timide, même si, logiquement, les choses pourraient bientôt changer, avec le Real Madrid et Liverpool qui sont régulièrement annoncés comme principaux prétendants de l'ancien Monégasque. Ces deux clubs risquent de toute façon d'avoir une marge de manœuvre financière assez réduite cet été.

Quoi qu'il en soit, les premières opérations du PSG sur le mercato - Achraf Hakimi, Donnarumma et peut-être Ramos - pourraient bien convaincre Mbappé de rester, lui qui réclame surtout un projet sportif cohérent et un certain renfort de l'effectif, plus qu'un salaire revu à la hausse. NAK souhaite même, s'il l'estime nécessaire, lui offrir un contrat de courte durée, de deux à trois ans, toujours selon le journal. Affaire à suivre.