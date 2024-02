Les révélations de la femme de Riyad Mahrez sur l’Arabie saoudite

Après neuf ans passés en Angleterre, à Leicester puis à Manchester City, Riyad Mahrez a fait le choix de céder aux sirènes de l’Arabie saoudite. Recruté par Al-Ahli, l’international algérien de 32 ans (93 sélections, 31 buts) a quitté le football européen pour décrocher le jackpot au Moyen-Orient. Un choix financier, mais aussi une nouvelle expérience de vie pour lui et ses proches. Sa compagne, Taylor Ward, s’est d’ailleurs confiée à ce sujet. Dévastée à l’idée de quitter le Royaume-Uni pour l’Arabie saoudite, cette dernière semble finalement se plaire dans sa nouvelle vie.

La suite après cette publicité

« Jusqu’à présent, l’expérience a été formidable. Il n’y a évidemment pas d’alcool, donc je ne prendrai pas de verre de vin ! Pour être honnête, il y a plus de choses que ce que je pensais au départ. (…) L’ambiance est très différente. C’est beaucoup plus détendu là-bas, c’est plus calme, alors qu’à Manchester, la vie est tellement trépidante. Il y a tellement de choses qui se passent et nous sommes toujours en train de sortir pour dîner et voir des amis. C’est probablement ce qui me manque le plus, voir ma famille et mes amis, plutôt que ce qui manque au pays. Les gens ont été si gentils - je pense que cela a été un grand choc de voir à quel point tout le monde a été gentil. On ne peut pas comparer avec le Royaume-Uni, il n’y a rien de comparable ici. Pour l’instant, je me plais bien, j’ai l’impression d’être en vacances, je n’ai pas encore l’impression d’avoir déménagé », a-t-elle confié dans des propos relayés par le Daily Mail.