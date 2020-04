FC Barcelone : le coût colossal de l'opération Neymar

Ce n'est plus un secret, Josep Maria Bartomeu rêve de rapatrier Neymar, et ce pratiquement depuis le départ du Brésilien à Paris. Mais pour l'instant, le président barcelonais a vu toutes ses tentatives être tuées dans l’œuf par le Paris Saint-Germain. Cet été encore, une opération d'une telle envergure s'annonce plus que compliquée pour le FC Barcelone et sa situation financière loin d'être optimale. Pourtant, en Catalogne, on semble réellement y croire. Les médias multiplient les unes sur le Brésilien, alors qu'en interne, certains tauliers, comme Lionel Messi, pousseraient pour un retour de leur ancien partenaire.

Le quotidien AS en rajoute ainsi une couche ce dimanche en citant les nombreux grands noms du club qui se sont manifestés, publiquement ou en interne, en faveur du retour du Brésilien. Parmi eux, on retrouve Xavi, Andrés Iniesta, Jordi Cruyff, Carles Puyol ou le numéro 10 argentin. Des prises de positions très importantes en vue d'un retour du Brésilien, puisque la direction du club estime qu'elles permettraient de définitivement convaincre les supporters qui sont encore septiques au sujet du joueur de la Canarinha. Il ne faut pas oublier que ce dernier a porté le Barça devant la justice, ce qui a été assez mal digéré par certains socios.

Sans surprise, Neymar est trop cher pour le Barça

Le soutien de légendes du club ferait mieux passer la pilule en quelque sorte, ou c'est du moins ce qu'espèrent Josep Maria Bartomeu et ses équipes. Dans le même temps, le journal précise que s'il y a autant de grands noms barcelonais qui se sont positionnés, c'est aussi parce qu'en interne on estime qu'un retour de l'ancien numéro 11 est envisageable. Le média rajoute sans surprise que le président barcelonais est bien déterminé à aller au bout dans cette opération, notamment parce que l'arrivée de Neymar, pour ces dernières années de Messi, permettrait au club de conserver une certaine puissance médiatique à une époque où le club aura besoin d'entrées d'argent conséquentes. Son arrivée pourrait aussi être un atout électoral de taille pour le clan Bartomeu (lui ne pourra pas se représenter), puisqu'un retour de Neymar et des titres gagnés la saison prochaine pourraient permettre à la direction actuelle de redorer son blason avant les élections de 2021.

De son côté, Marca dresse un portrait moins optimiste et explique qu'au total, l'opération coûterait environ 500 millions d'euros. Le journal se base sur le prix de 164 millions d'euros avancé par l'agent Wagner Ribeiro, déjà rédhibitoire pour l'écurie catalane, et rajoute le salaire du joueur, qui coûte actuellement, au total, 70 millions d'euros brut par saison au PSG. Un total que le Barça ne peut pas se permettre, et le Brésilien devra faire des sacrifices conséquents. Le média évoque encore la possibilité d'un échange de joueurs ou de paiements (très) étalonnés. Autant dire qu'on est encore très loin de pouvoir revoir Neymar sous la tunique blaugrana.