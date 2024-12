Monaco : la réaction à chaud de Ben Seghir

L’AS Monaco s’est incliné face à Arsenal, sans que cela souffre d’une quelconque contestation. La faute notamment à des errances défensives, principalement sur le deuxième but des Gunners. Au micro de Canal+, le milieu offensif Eliesse Ben Seghir a livré un constat lucide sur la cause de la défaite.

« Le plus gros regret, ce sont les erreurs qui ont coûté cher. On s’en sort bien à 1-0 à la mi-temps, on revient avec de meilleures intentions en deuxième, mais on fait des erreurs qui nous tuent », a-t-il lancé, gardant tout de même le positif de la campagne en Ligue des Champions. « On savait qu’on jouait un gros d’Europe. On aspire à en devenir une. On doit travailler pour devenir meilleur dans ce type de match (…) On ne va pas enlever ce qu’on a fait avant ce match-là. »