Barça : Lamine Yamal désigne son grand frère dans le vestiaire

Cette saison, le FC Barcelone semble être de retour au premier plan. Désormais coachée par Hansi Flick, la formation catalane pointe en tête de la Liga et a terminé deuxième de la phase de play-off de la Ligue des Champions, le tout grâce à un jeu flamboyant. Parmi les acteurs responsables de ces résultats très positifs, Lamine Yamal figure en tête de liste. L’attaquant de 17 ans rayonne avec les Culés et confirme tous les espoirs placés en lui la saison dernière. Et le gaucher a donné le nom du partenaire qui l’aide le plus à atteindre ce niveau.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Yamal a été questionné sur le joueur qui lui donnait les meilleurs conseils au sein du vestiaire blaugrana. Sans détour, le vainqueur de l’Euro 2024 a désigné Raphinha, lui aussi en feu depuis septembre : « Raphinha. Je parle toujours avec lui. Il me parle toujours avant les matchs, après les matchs, après les entraînements. Je pense que, parmi les vétérans, parce qu’au final les autres ont presque mon âge ou deux ans de plus, c’est avec lui que je parle le plus et avec qui j’ai la meilleure relation. » Les deux joueurs auront désormais l’occasion de montrer tout leur talent lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça affrontera le PSG ou Benfica, en fonction du tirage au sort.