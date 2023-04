Serie A : la Sampdoria ne gagne toujours pas face à La Spezia et s’enlise vers la Serie B

La Sampdoria glisse un peu plus vers la Serie B. Confronté à La Spezia ce samedi, à l’occasion de la 31e journée de Serie A, le club génois n’a pu se contenter que d’un match nul (1-1). Malgré le premier but en Serie A du jeune Argentin Bruno Amione (23e), les joueurs de Dejan Stanković ont été rattrapés à l’heure de jeu sur un but de Daniele Verde (59e).

La suite après cette publicité

Une opération qui ne fait finalement les affaires de personne au classement. Toujours lanterne rouge du championnat, la Sampdoria accuse désormais 10 points de retard sur son adversaire du soir, premier non relégable. De son côté, La Spezia n’a pas saisi l’opportunité de reléguer l’Hellas Vérone à distance de 4 points, et reste toujours sous la menace d’une descente à l’issue de la saison.

À lire

Serie A : la Lazio reste sous la menace de la Juventus après sa défaite face au Torino