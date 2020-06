Juventus : Paulo Dybala donne de ses nouvelles

Ces dernières semaines, le coronavirus a touché de nombreux acteurs du monde du football. Parmi eux se trouvait un certain Paulo Dybala (26 ans), poursuivi (sans complication) par le Covid-19 ces dernières semaines. Après un match de charité organisé sur le jeu vidéo FIFA et remporté 2-0 face au joueur de Tottenham Dele Alli ce dimanche, l'international argentin a donné de ses nouvelles. Ses propos sont rapportés par Sky Sport Italia.

«Oui, j'ai eu le coronavirus, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Je ne suis pas à 100% de mes capacités mais je vais bien. Nous avons recommencé à nous entraîner, le football revient et bientôt nous ferons ce que nous aimons le plus. J'espère que nous pourrons nous amuser et nous divertir. Je pense que ce sera utile car nous aurons de nombreux matchs consécutifs, et des gens comme nous qui aiment ce merveilleux sport auront la possibilité de regarder un match différent chaque jour», a ainsi expliqué Paulo Dybala. La Joya retrouvera la compétition dès vendredi (12 juin) face à l'AC Milan dans le cadre des demi-finales de la Coupe d'Italie, en attendant le retour de la Serie A le 20 juin.