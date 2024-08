PSG - MHSC : le dépit de Téji Savanier après la gifle reçue

Inexistant tout au long de la rencontre, le Montpellier HSC n’a rien pu faire, vendredi soir, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Balayés par le PSG (0-6), les Héraultais n’ont jamais trouvé la solution pour stopper les offensives parisiennes. Présent au micro de DAZN après la claque reçue au Parc des Princes, Téji Savanier (32 ans) a logiquement affiché sa déception.

«On se fait un peu remonter les bretelles. On a fait un match raté aujourd’hui. Un match va rapidement venir la semaine prochaine (Nantes). C’est dur à jouer contre une équipe comme ça, on prend des buts trop rapidement. Paris aime jouer en contre. C’est énervant de perdre 6-0 ce match. C’est le deuxième match, on a joué Paris, c’est passé. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs». Réaction attendue, le week-end prochain, contre le FC Nantes…