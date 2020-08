OM : l'annonce forte d'André Villas-Boas sur le mercato

La suite après cette publicité

André Villas-Boas se serait bien passé de vivre une conférence de presse si particulière. Dans une salle de presse déserte suite à la crise sanitaire dans la cité phocéenne, l'entraîneur portugais de l'OM a répondu au pied levé aux questions des journalistes. Si beaucoup d'entre elles concernaient la situation sanitaire au sein du groupe olympien (plusieurs cas de Covid-19 détectés ces derniers jours), et sur la complexité d'effectuer un déplacement à Brest (match à suivre en direct commenté sur notre live) avec un effectif réduit, le mercato estival n'a pas été occulté par les médias locaux.

Et malgré les contraintes financières du moment pour l'OM et la surveillance rapprochée du fair-play financier, le club phocéen a su se distinguer sur le marché avec les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Deux venues qui ne devraient pas clôturer le mercato marseillais à en croire les propos tenus par André Villas-Boas.

André Villas-Boas attend encore deux joueurs

Le technicien lusitanien a effectué un point complet sur le sujet et a affiché sa satisfaction sur l'effectif mis à sa disposition pour le moment. « Pour le mercato, je suis satisfait, on a fait des bons coups avec ces deux jeunes. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts, » a ainsi commenté Villas-Boas. L'ancien manager de Chelsea en a profité également pour distiller quelques informations susceptibles de ravir les supporters marseillais. Si des départs devraient intervenir dans les prochaines semaines, des arrivées restent au programme.

« J'espère être bientôt capable d'annoncer deux autres joueurs, Pablo Longoria travaille bien. Maintenant, on regarde ce qu'on peut faire pour les autres. On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer, mais je suis content car l'effectif est renforcé, » décrypte ainsi AVB. Concrètement, l'Olympique de Marseille prospecte pour dénicher la perle rare en attaque capable de soulager Dario Benedetto, mais aussi un latéral gauche pour apporter de la concurrence à Jordan Amavi notamment. Renforcer l'effectif qualitativement demeure logique pour appréhender au mieux une saison qui s'annonce bien remplie avec la Ligue des Champions. Les supporters phocéens peuvent se réjouir, l'OM va encore se montrer actif lors de ce mercato estival !