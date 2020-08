Mercato OM : André Villas-Boas a été clair avec Kostas Mitroglou

Cette semaine, Kostas Mitroglou (32 ans) a été réintégré au groupe professionnel d'André Villas-Boas du côté de l'Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien portugais a expliqué ce choix, précisant qu'il avait été clair avec l'attaquant international grec en lui annonçant qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison.

«Mitroglou, on a parlé pour qu'il vienne s'entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais sur lui, après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l'aime bien, il m'a dit que j'étais le seul portugais avec qui il n'avait pas eu de bonne relation (rires). C'était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. On cherche toujours un attaquant», a-t-il lâché. Les choses sont claires.