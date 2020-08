OM : on connaît les contaminés du Covid-19

L'Olympique de Marseille n'avait pas pu inaugurer cette nouvelle saison contre l'AS Saint-Étienne vendredi dernier parce que la formation marseillaise avait des cas d'infectés au Covid-19 dans ses rangs. Il se pourrait que la rencontre face à Brest soit aussi annulée puisque l'OM a annoncé ce mardi matin qu'il comptait trois nouveaux cas et qu'il avait informé la commission des compétitions de la LFP.

Grâce à La Provence, on en apprend un peu plus en ce début de soirée. En effet, selon les informations du quotidien régional, Bouna Sarr, l'arrière droit, Alvaro Gonzalez, le défenseur central espagnol et le gardien remplaçant Simon Ngapandouetnbu, ont tous été testés positifs. Auparavant, Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime Lopez, Valentin Rongier et Dimitri Payet avaient été testés positifs.