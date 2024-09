Reims - PSG : Luis Enrique salue la force collective

Au Stade Auguste Delaune, le Paris Saint-Germain a subi son premier accroc de la saison en concédant le nul face à Reims (1-1). Longtemps menés, les Parisiens ont été sauvés par Ousmane Dembélé, entré en jeu en seconde période, pour conserver leur invincibilité en championnat (4 victoires, 1 nul en 5 journées). Si le coach asturien a apprécié la performance de son ailier, il estime toutefois que l’union a fait la force du PSG, ce samedi soir.

La suite après cette publicité

«On ne cherche pas de patron ou de leader. Le leader, c’est l’équipe. On demande toujours aux joueurs de donner plus. On pense qu’on est spécial, mais chacun des joueurs doit se battre pour le club et les supporters. C’est ça la clef», a expliqué l’entraîneur du champion de France en titre au micro de DAZN.