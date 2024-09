Russie : un ancien international condamné pour trafic de stupéfiants

De footballeur professionnel à prisonnier. Aleksei Bugayev, ex-défenseur international russe (7 sélections) a été condamné à neuf ans et demi de prison ferme pour trafic de stupéfiants, d’après des informations révélées sur Telegram par le tribunal et relayées par As. Passé par le Lokomotiv Moscou et Krasnodar, l’homme de 43 ans a tenté de vendre environ 500 grammes de la méthyléphédrine, une substance utilisée pour traiter la toux et le nez bouché, détournée en stupéfiant. D’après les enquêtes menées, il aurait reçu un message avec les coordonnées de la position de la réserve de stupéfiants et aurait retiré de la cachette des substances. Mais il a finalement été repéré. Alors qu’il comptait se rendre à Sotchi pour vendre cette drogue, cette dernière a été trouvée dans sa poche.

Après avoir résisté aux policiers et nié dans un premier temps, Bugayev a reconnu sa culpabilité au cours du procès. Cette décision lui a valu une réduction de sa peine, alors qu’il aurait pu encourir jusqu’à 20 ans de prison (article 228.1 du Code pénal russe). Placé en détention provisoire depuis novembre dernier, il purgera sa peine dans une prison de haute sécurité. Aleksei Bugayev avait notamment participé à l’Euro 2004 avec la Russie.