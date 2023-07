Lucas Hernandez signe au PSG !

La suite après cette publicité

On avait quitté Lucas Hernandez le visage défait après s’être gravement blessé au genou lors du premier match de l’équipe de France à la Coupe du Monde face à l’Australie. L’international tricolore (33 sélections) avait dû faire une croix sur le reste de la compétition. On le retrouve tout sourire 7 mois plus tard, soigné, et très heureux de signer en faveur du Paris Saint-Germain. A 27 ans, le défenseur vient de dire oui au club de la capitale où il s’est engagé pour cinq années. La nouvelle a été officialisée en ce jour.

Le joueur s’apprête à découvrir la Ligue 1, un championnat dans lequel il n’a encore jamais joué. «C’est fait, je suis parisien», a-t-il lâché au moment de signer son contrat dans une vidéo. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández. Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club» peut-on ensuite lire dans un communiqué des Franciliens. Ce transfert a été négocié pour environ 50 M€, bonus compris, alors que le joueur ne disposait plus que d’un an de contrat au Bayern Munich.

Une aventure bavaroise qui s’arrête un peu prématurément. Recruté de l’Atlético de Madrid en 2019 (plus gros transfert du club allemand encore aujourd’hui), le gaucher a connu des hauts comme cette victoire en Ligue des Champions en 2020 mais il était alors remplaçant. Il a également vécu des aventures moins reluisantes comme ses nombreuses blessures qui l’ont empêché de connaître une certaine continuité en Allemagne (65 matchs manqués sur 4 saisons).

C’est la principale inconnue dans ce transfert vers le PSG : son état physique. Le champion de France récupère un défenseur de très grande qualité mais qu’on la trop rarement vu à 100% de ses moyens ces dernières années. Le Marseillais de naissance vient renforcer un secteur renforcé par Milan Skriniar mais qui en a besoin entre les méformes de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, en plus de la longue blessure de ce dernier, et du départ de Sergio Ramos. Lucas Hernandez pourra également dépanner en latéral gauche si Luis Enrique en ressent le besoin, un poste où il s’est révélé aux yeux du monde entier.