Liverpool : Virgil van Dijk encense le PSG et Luis Enrique

Pour certains joueurs de Liverpool, ce match contre le PSG était peut-être leur dernière soirée européenne à Anfield. On pense forcément à l’emblématique Virgil van Dijk, qui est en fin de contrat en juin. Il n’y a pas de nouvelles allant dans le sens d’une prolongation, et selon les médias anglais, ses agents le proposent un peu partout en Europe. Après la rencontre, il a pris la parole devant les caméras de Canal+.

« Quand on va aux penalties c’est la loterie. Donnarumma a été bon dans ce domaine. Si vous regardez ce match, on a montré un visage différent de la semaine passée. Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les 2 matches. Ils ont la qualité pour faire mal à n’importe quel adversaire. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe. C’était un beau match à regarder pour un supporter neutre. Mais le sentiment que j’ai maintenant, c’est de la déception. Je suis fier de mes coéquipiers, de la réaction, de la manière dont on a joué la première période. Mais bravo au PSG », a expliqué le Néerlandais, pas rancunier du tout.