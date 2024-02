PSG - LOSC : la LFP confirme les chants hostiles contre Anne Hidalgo

Le Paris Saint-Germain a renversé la rencontre face au LOSC, lors de la 21ème journée de Ligue 1 samedi soir, sur la pelouse du Parc des Princes. Une belle victoire acquise à domicile devant les supporters parisiens, à quelques jours du choc européen contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Mais dans l’actualité extrapsortive du club parisien, le bras de fer avec la Mairie de Paris se poursuit dans le dossier du Parc des Princes. Et les ultras du PSG n’ont pas tardé à envoyer un message aux élus dont Anne Hidalgo, maire de Paris : «Sans le PSG, le Parc n’a plus de princes,» «Hidalgo tue Paris et sa magie» ou «Récupéré par les politiques, un stade pour le peuple», pouvions-nous lire dans les tribunes.

Plusieurs chants insultants ont également été repris en coeur dans les travées du stade parisien : «Hidalgo démission», hurlaient conjointement les quatre tribunes du Parc des Princes, pendant que le PSG menait face à Lille. Et ce dimanche, au lendemain de la rencontre, le délégué de la rencontre, Noël Mannino, a confirmé, dans son rapport officiel du match à la LFP, des «chants hostiles envers la maire de Paris». Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, la commission de discipline pourrait bien être saisie. Aucun chant à caractères homophobes n’a néanmoins été mentionné dans le rapport de la rencontre, alors que le speaker, Michel Montana, a été contraint de prendre le micro pour calmer la gronde populaire.