LdC, BvB : Thorgan Hazard positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr a indiqué ce lundi, par le biais d'un communiqué, que Thorgan Hazard (28 ans) avait été testé positif au Covid-19. Le frère d'Eden est ainsi d'ores et déjà contraint de déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des champions sur la pelouse du Sporting, à 6 points comme le BvB dans le groupe C, ce mercredi (21 heures).

« Le joueur offensif n'a eu aucun contact avec l'équipe ni aujourd'hui ni dimanche et s'est immédiatement isolé. Tous les membres de l'équipe BVB de l'équipe professionnelle et des U23 ainsi que les équipes de soutien respectives sont vaccinés à 100% ou ont récupéré. Dans ce contexte, aucune autre mesure de quarantaine n'est actuellement requise. Le BVB souhaite à Thorgan Hazard le moins de symptômes possible et un prompt rétablissement », précisent notamment les Marsupiaux.

