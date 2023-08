OM : la réaction à chaud du buteur héroïque Vitinha

L’Olympique de Marseille a réussi son entrée en lice ! Alors que le club phocéen affrontait Reims lors de cette première journée de Ligue 1, les hommes de Marcelino ont renversé la situation après l’ouverture du score de Junya Ito (10e, 0-1). Grâce à la frappe splendide d’Azzedine Ounahi puis à l’intelligence de Vitor Vitinha, les Olympiens ont fini par empocher les trois points dans son antre du stade Vélodrome. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le buteur héroïque a donné son ressenti sur la rencontre et sa réalisation

«Très content, j’ai travaillé tous les jours pour ça et l’équipe aussi. C’est bien, les supporters étaient avec nous. C’était un match difficile, il fallait bien travailler et après le but, c’était tout bon» a notamment confié Vitor Vitinha avant de revenir sur le mercato de l’Olympique de Marseille : «c’est bien, beaucoup de joueurs de qualité sont arrivés. L’équipe est devenue très belle. Il faut continuer de travailler et être tous ensemble comme cette après-midi». Une belle première qui devrait lancer la saison des Marseillais avant de retrouver le Panathinaïkos pour le match retour du troisième tour des barrages de la Ligue des Champions, après une défaite en Grèce cette semaine (1-0).