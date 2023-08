L1 : l’OM renverse le Stade de Reims au Vélodrome

L’Olympique de Marseille faisait sa rentrée ce samedi. Après un mercato mouvementé et beaucoup commenté, l’OM ne devait pas se louper pour sa première de la saison. Notamment afin de se rassurer après sa défaite en Grèce, au Panathinaïkos (0-1). Pour sa première en Ligue 1, Marcelino décidait d’aligner sa recrue Ndiaye, aux côtés d’Ounahi, Vitinha et le jeune Mughe. Côté Rémois, on retrouvait du classique, avec Diakité en attaque. Et cette première de la saison a démarré très fort au Vélodrome puisqu’il n’a fallu que quelques minutes à Ito pour ouvrir le score (1-0, 10e). Malmenés, les Phocéens trouvaient la transversale par Mbemba (14e) et continuaient de pousser. Mais un exploit individuel d’Ounahi, d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface, faisait exploser le Vélodrome (1-1, 23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 3 1 1 1 0 0 2 1 18 Reims 0 1 -1 0 0 1 1 2

Très animée, la première période réservait d’autres surprises. Ito pensait s’offrir le doublé d’une belle frappe rasante, mais le ballon était sorti du terrain au départ de l’action (40e). Juste derrière, Vitinha pensait faire le coup parfait, mais la VAR intervenait aussi pour signaler un hors-jeu (42e). Et malgré les occasions marseillaises, les hommes de Still se montraient solide. Mais les Champenois montraient ensuite plus de difficultés après l’heure de jeu et manquaient de rythme offensivement. L’OM l’a ensuite fait payer. Servi sur la droite par Sarr, Vitinha, avec un peu de réussite, voyait sa frappe entrer dans les filets (2-1, 73e). Dans une fin de match compliquée et difficile, les Phocéens ont tenu et empochent ce premier succès avant un match retour décisif contre les Grecs, pour une place tant importante en Ligue des Champions.