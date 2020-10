Rennes : Anderlecht dépité par la vente de Jérémy Doku

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais est entré dans une nouvelle dimension. Entré dans le club des équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, le SRFC joue désormais également dans la cour des grands du mercato. Les Rouge-et-Noir ont d’ailleurs été la formation de Ligue 1 la plus dépensière du dernier marché des transferts (un peu plus de 70 M€), devançant même le Paris Saint-Germain. Un nouveau statut illustré par les 26 M€ dépensés pour attirer le jeune prodige belge d’Anderlecht, Jérémy Doku.

Un investissement qui fait du joueur la recrue la plus chère de l’histoire de Rennes et la plus belle vente des Mauves. Et si les dirigeants du SRFC s’en frottent les mains, on ne peut pas vraiment dire la même chose du côté du club bruxellois. Interrogé par la Dernière Heure, le directeur sportif d’Anderlecht, Peter Verbeke, a clairement fait savoir que les Mauves n’avaient pas prévu de vendre leur pépite. « Son transfert ne me rend pas heureux du tout. Je n’ai pas sabré le champagne, croyez-moi. Son départ ne correspond pas du tout à notre vision sportive. Il aurait d’abord dû gagner des trophées pour Anderlecht, et sa valeur aurait été plus élevée après une campagne européenne. Mais financièrement, on n’avait pas le choix. »

Anderlecht a été contraint de vendre Doku

En clair, Rennes a profité des grosses difficultés financières de son homologue belge pour réussir son coup. « Je veux être directeur sportif pendant dix ans et je crains que ce genre de décisions ne soit nécessaire pour qu’Anderlecht puisse survivre. (…) Il fallait des actions urgentes pour qu’Anderlecht reste un club du top 5. Le transfert de Jérémy est le début de notre assainissement», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le départ de Doku tombait au plus mauvais moment et qu’il aura un dort impact sur les résultats sportifs des Mauves.

Résigné à l’idée de voir filer aussi rapidement Doku, l’affaire n’a pris que « trois ou quatre jours » pour être scellée selon ses dires. Verbeke partage toutefois l’enthousiasme breton sur les qualités du joueur. Mieux, il annonce que le SRFC peut envisager de récupérer le double du prix payé pour Doku. « S’il joue bien dans un club du top en Ligue 1, il pourrait être vendu pour 60 millions lors d’un prochain transfert. Rennes est le seul club à avoir montré un intérêt concret pour Jérémy. Quand Rennes s’est manifesté, tout est allé très vite. » Et du côté du Roazhon Park, on ne remerciera jamais assez l’intervention de l’actionnaire Pinault pour cet achat très prometteur.