Barça : Jorge Mendes a trouvé un point de chute à Martin Braithwaite

Il fait partie de ces joueurs dont le FC Barcelone veut se débarrasser pour libérer de la masse salariale et inscrire des recrues, en plus de Lionel Messi. Et Martin Braithwaite pourrait bien rebondir en Premier League, puisque comme l'explique Sport, un transfert vers Wolverhampton est de plus en plus probable.

Un deal avec Jorge Mendes, proche du président Joan Laporta et du club anglais, aux commandes. West Ham et Brighton sont aussi intéressés, mais ce sont bien les Loups qui sont en pole position, alors que le Barça demande 15 millions d'euros minimum pour le buteur danois.