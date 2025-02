LdC : Eric Roy en appelle à son passé marseillais pour croire en l’exploit face au PSG

Le Stade Brestois retrouve une dernière fois le PSG en trois semaines. Après la Ligue 1, puis le barrage aller, les deux équipes s’affrontent ce mercredi pour le retour. Large vainqueur 3-0 il y a une semaine à Guingamp, le club de la capitale a déjà un pied et quatre orteils en 8e de finale mais Eric Roy ne s’avoue pas encore vaincu. L’entraîneur breton rappelle quelques faits dans sa carrière de joueur, notamment ce fameux match entre l’OM et Montpellier (5-4, saison 1998/1999) où, alors joueur de Marseille, il avait encaissé 4 buts avant la pause avant de l’emporter au bout du temps additionnel.

La suite après cette publicité

«J’ai joué un match où je perdais 0-4 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4. Donc 3-0… il reste 90 minutes, c’est quelque chose qui est dans mes cordes, sourit-il en conférence de presse de veille de match. Si j’arrive à le transmettre à mes joueurs. Le scénario idéal ? Marquer à la 2e, à la 10e et à la 89e comme ça on fait la prolongation et les tirs au but. Les leviers, je vais essayer de les trouver dans la nuit, avoir les mots justes. Il nous faut un véritable match, montrer qu’on a progressé par rapport au match aller, et avoir plus de réussite.» Rendez-vous à ce demain à 21h au Parc des Princes.