OL : le phénix Jeff Reine-Adelaïde veut renaître de ses cendres

Jeff Reine-Adelaïde veut rattraper le temps perdu. Pendant près de deux ans, il a été privé ce de qu'il aime le plus au monde à savoir jouer au football. La faute à deux graves blessures au genou. La première est intervenue le 15 décembre 2019 à l'occasion de la réception de Rennes. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, le Français avait été stoppé en plein élan, tout comme son coéquipier Memphis Depay, qui avait subi la même blessure au genou gauche durant cette rencontre. Après s'être battus et soutenus, les deux hommes avaient fait leur retour durant le Final 8.

Deux graves blessures

Quelques semaines plus tard, JRA, traité de façon incompréhensible par Rudi Garcia, avait quitté l'OL pour rejoindre Nice sous la forme d'un prêt. Mais l'ancien joueur d'Angers a été de nouveau freiné par une rupture des ligaments croisés le 3 février 2021 lors du derby face à Monaco. Malheureusement, c'est son genou gauche qui a été touché cette fois-ci. Un terrible coup de massue pour le Français, qui avait tant travaillé pour revenir. S'il a avoué dans un entretien accordé à L'Equipe que tout arrêter lui avait effleuré l'esprit, Reine-Adelaïde n'a pas lâché l'affaire et s'est remis au travail sans broncher.

Plus fort mentalement à présent, il a retrouvé la compétition le 12 février dernier avec la réserve de l'OL. Puis, Peter Bosz l'a fait entrer 8 minutes face à Lorient le 4 mars dernier. Depuis, le technicien néerlandais a continué à l'intégrer en douceur. Il a ainsi joué dix rencontres toutes compétitions confondues. Toutes en tant que remplaçant. Ce que peut comprendre le jeune homme de 24 ans, puisque l'OL jouait gros durant la fin de saison. Mais JRA veut aussi apporter à son équipe, lui qui a les crocs après deux années difficiles.

Un retour en douceur

«Le manque de rythme fait que j’ai eu peut-être des appréhensions. Au début, c'était un peu délicat. Je sors d'une période avec deux blessures aux ligaments croisés. Mais au fil du temps, je me sens de mieux en mieux. Je me lâche aux entraînements. En match, je n’ai plus d’appréhension. Il faut que je comble les manques. (...) Aujourd'hui pour que je retrouve mon niveau à un moment donné, je dois jouer. Le coach décidera si je joue ou pas. Mais je donnerai tout ce que j'ai pour être le plus performant possible. (...) Bien sûr, en tant que compétiteur je veux jouer le plus souvent possible. Mais ça a été une année difficile pour tout le monde».

Il poursuit : «on a eu des des matches difficiles quand je suis revenu. Le coach essaye de me mettre dans les meilleures conditions pour que je m'épanouisse sur le terrain. La suite, ce sera la fin de saison et l'année prochaine. (...) Mais ça a été deux ans très compliqués. J'ai eu deux fois les croisés. Je n'ai pas eu de vacances depuis un long moment. En avoir un peu va faire du bien. Mais j'ai toujours la reprise dans la tête, il faut que j'arrive la tête fraîche». Histoire d'être prêt à donner son maximum pour enfin mettre tout le monde d'accord à l'OL.

JRA veut s'imposer à l'OL

Car le plan de JRA est bien de poursuivre à Lyon l'an prochain comme expliqué sur notre site il y a quelques jours et confirmé par le joueur en conférence de presse. «Devenir l'un des cadres de l'OL ? Je ne sais pas. J'espère faire partie de ce projet. J'en ai envie. Je me sens bien dans ce groupe. J'espère apporter ma pierre à l'édifice l'an prochain». Et il devra d'autant plus se battre que la concurrence sera féroce. «Non, je n'ai pas besoin de garanties. J'aime la compétition et le challenge. Il y a beaucoup de concurrence ici cette saison et la prochaine aussi. Mais ça me permet d'être meilleur et de me surpasser. C'est bien, ça ne me fait pas peur».

Sûr de ses forces et de ses qualités, le nouveau JRA est prêt à repartir du bon pied entre Rhône et Saône où il veut convaincre les supporters, qui n'ont pas apprécié ses propos avant son prêt à Nice. «Oui, c'est vrai qu'il y a eu un départ et une mauvaise compréhension du public. C'étaient des mots forts. J’étais jeune, je pense qu’à certains moments je me suis mal exprimé. À aucun moment ce n’était contre le club ou les supporters. Je pense que tout le monde a compris où on voulait en venir». Tout le monde a aussi compris aujourd'hui quelles sont ses ambitions pour l'année prochaine. Plus que jamais prêt à rattraper le temps perdu, Jeff Reine-Adelaïde a une faim de lion ! Une bonne nouvelle pour les Gones.