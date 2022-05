Comment l'OL doit-il se reconstruire ?

«20 ans après beaucoup de choses ont changé...Aulas c'est l'heure du coup de balai», voici le message envoyé samedi soir par les Bad Gones au Groupama Stadium. En 2002, les supporters rhodaniens avaient le sourire, eux qui avaient vécu de beaux moments avec le premier titre de champion de France. Vingt ans plus tard, c'est une fin de saison triste et sans saveur à laquelle ils ont assisté, eux qui ont malgré tout donné de la voix et dégainé plusieurs banderoles après une année désastreuse ponctuée par une absence en coupe d'Europe en 2022-23. Un nouvel exercice où Lyon va devoir apprendre de ses erreurs et changer énormément de choses pour retrouver un niveau digne de son standing et des ambitions de son président Jean-Michel Aulas.

La suite après cette publicité

L'ADN OL, la priorité d'Aulas

Un patron qui, parallèlement au dossier des futurs actionnaires du club, doit plancher sur les contours de la saison prochaine. La semaine dernière, il a adressé une lettre ouverte aux supporters où il a exposé ses plans pour l'avenir. «Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL».

Un message qui a aussi été celui de Vincent Ponsot (directeur du Football) mercredi en conférence de presse. «On a déjà une feuille de route avec Bruno Cheyrou (directeur du recrutement). Maxence Caqueret est l'exemple de ce qu'on veut promouvoir demain. C'est un attachement au club. On a dit qu'on s'appuiera sur notre jeunesse, qui a une certaine maturité. Avec Lukeba, Barcola, Gusto, El Arouch... On a un socle. On doit construire sur la base de celui-ci avec un état d'esprit fondamental. Il faut aussi du talent». Le club va donc promouvoir les talents made in OL tout en se renforçant avec des recrues extérieures et expérimentées.

Une colonne vertébrale se dessine

Quel visage l'OL doit-il présenter l'an prochain ? Bien évidemment, l'écurie rhodanienne ne va pas repartir de zéro et s'appuiera sur une base déjà présente cette saison. Malgré une année difficile, il y a eu quelques satisfactions. Titulaire indiscutable dans les cages, Anthony Lopes, pourtant menacé par André Onana l'été dernier, a réalisé une saison honorable. Son absence dans le sprint final a montré son importance mais aussi que l'OL avait certainement besoin d'une doublure digne de ce nom, Pollersbeck n'étant pas vraiment exempt de tous reproches. Sous contrat jusqu'en 2023, Lopes, lui, a encore été un leader, pas forcément aidé par sa défense. Son match face à Nantes samedi soir, où il a multiplié les arrêts décisifs ou les bonnes sorties, est à l'image de sa saison. Il faudra s'appuyer sur son expérience et son leadership.

Autre satisfaction de la saison : l'émergence des jeunes Castello Lukeba (19 ans) et Malo Gusto (18 ans). Le premier a profité de la blessure de Jason Denayer en décembre pour se faire une place dans le onze et s'imposer comme le patron de la défense. Solide. Il faudra lui trouver un nouveau partenaire l'an prochain. En fin de contrat, Denayer va s'en aller. Jérôme Boateng, lui, ne sera pas retenu. Alors que Damien Da Silva a rendu des services et Sinaly Diomandé a été blessé, Lyon est en quête d'un central. Issa Diop a bien été approché. Mais le joueur de West Ham a de nombreux prétendants dont Monaco, comme évoqué sur notre site. Concernant Gusto, il a profité du coup de moins bien de Léo Dubois, le capitaine, pour marquer des points aux yeux de Peter Bosz, grand fan du joueur.

Caqueret, le futur patron

Lyon devrait donc miser sur eux, tout en cherchant un nouveau latéral gauche. Dans l'entrejeu, Maxence Caqueret (21 ans) a pris le pouvoir. Prolongé jusqu'en 2026 cette semaine, alors qu'il était courtisé, le milieu est l'un des joueurs sur lesquels Lyon veut et doit s'appuyer. Talentueux, il a un amour fort pour le maillot, qu'il mouille à chaque rencontre. Nul doute que Mohamed El Arouch (18 ans) suivra ses pas. Il est le prochain crack qui devrait être propulsé sur le devant de la scène à Lyon. Le milieu offensif, vainqueur de la Coupe Gambardella, où il a marqué en finale avant de s'offrir une panenka, a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Peter Bosz a dit qu'on ne verrait pas de nouveaux jeunes talents d'ici la fin de saison. Mais l'an prochain ce sera une autre histoire.

Arrivé cet hiver dans l'entrejeu sous la forme d'un prêt, Tanguy Ndombele, lui, va retourner à Tottenham avant de certainement trouver un autre point de chute. L'idée était de faire un bon prêt à Lyon et retrouver régulièrement du temps de jeu. Mission accomplie. C'était aussi l'objectif de Jeff Reine-Adelaïde, revenu d'une grave blessure. Un départ n'est pour le moment pas d'actualité. Ce qui n'est pas le cas pour Thiago Mendes, Lucas Paqueta, pour lequel Lyon espère 60 millions d'euros (Newcastle est intéressé), et Houssem Aouar. Après plusieurs mercatos où il est resté à quai, le joueur formé à Lyon va très probablement s'en aller. La porte est ouverte pour lui comme l'a répété à plusieurs reprises Jean-Michel Aulas.

Dembélé et Toko Ekambi, deux buteurs à l'avenir incertain

Enfin, l'OL devra s'appuyer sur ses leaders offensifs. Moussa Dembélé en tête. Meilleur buteur de l'OL cette saison, il a répondu présent et a été le leader des Gones en fin de saison. Il reste à savoir si le joueur sous contrat jusqu'en 2023 sera là l'an prochain. Idem pour Karl Toko Ekambi, lui aussi précieux et buteur à de nombreuses reprises. Les recrues Romain Faivre, polyvalent, et Tetê, plutôt bon et qui veut rester, ont montré des choses intéressantes. Ils auront leur mot à dire l'an prochain tout comme Bradley Barcola (19 ans), auquel Bosz a fait plusieurs fois appel, ou encore Rayan Cherki, que le président veut prolonger et qui a beaucoup à prouver. En revanche, Tino Kadewere, lassé de son statut, cherche un nouveau point de chute. L'OL souhaiterait 8 millions d'euros en cas de départ.

On l'a bien compris, l'OL veut s'appuyer sur un noyau dur avec des cadres expérimentés, comme Lopes, Dembélé ou Caqueret, et revenir aux fondamentaux en misant sur des jeunes du cru. En plus de Caqueret, Lukeba, Gusto, Cherki, Barcola, El Arouch seront les futurs leaders de l'équipe dans l'esprit des dirigeants. Des dirigeants qui veulent aussi rapatrier des anciens de la maison, qui ont l'ADN OL. En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette est courtisé. Mais sans coupe d'Europe, difficile de le faire revenir. Il y a aussi Corentin Tolisso, libre le 30 juin. Dans une situation difficile au Barça, Samuel Umtiti sera bradé et rêve de revenir à Lyon selon la presse catalane. Reformer le gang des Lyonnais tout en propulsant sur le devant de la scène la nouvelle génération de Gones, la fierté de l'OL, voici l'un des axes de réflexion de Lyon. Le tout sous les ordres de Peter Bosz ? C'est le désir de JMA, qui doit encore valider cela avec les futurs actionnaires. L'été va être chaud à Lyon !