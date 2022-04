L'AS Monaco songe à Issa Diop

Issa Diop est un homme courtisé. Une habitude pour le défenseur français dont le nom revient sur le devant de la scène quand vient l'heure du mercato. À l'été 2019, il avait déjà été l'un des grands agitateurs du marché puisque Manchester United avait tenté de le déloger de West Ham après une première saison plus que réussie en Premier League. Mais les Mancuniens avaient finalement opté pour Harry Maguire, refroidis notamment par les hautes exigences financières des Hammers. D'autres écuries anglaises, à l'image d'Arsenal ou de Liverpool, qui l'avait ciblé en janvier 2021 suite aux nombreuses blessures en défense, étaient aussi charmées.

De prestigieux prétendants donc pour le roc d'1m94, qui avait impressionné un certain José Mourinho. Rien que ça ! Mais à présent, le footballeur de 25 ans est moins utilisé (26 matches toutes compétitions confondues, 22 titularisations). En revanche, sa cote reste toujours très élevée. Récemment, nos confrères de L'Équipe avaient révélé que l'Olympique Lyonnais était très intéressé à l'idée d'associer Diop au jeune Castello Lukeba la saison prochaine. Une information que nous vous avions confirmée, tout en précisant que West Ham demanderait environ 15 millions d'euros.

Monaco apprécie Issa Diop

À fond sur ce dossier, les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont profité de la venue des Hammers le 17 avril pour discuter avec l'entourage du joueur, ont toutefois une sacrée concurrence. En effet, plusieurs clubs apprécient grandement le profil d'Issa Diop, dont le contrat court jusqu'en 2023 (avec une année supplémentaire en option). D'après nos informations, des écuries du top anglais suivent le natif de Toulouse avec intérêt. Parmi elles, Manchester United. Les Red Devils avaient déjà approché le Frenchy par le passé comme expliqué avant. Surtout, Ralf Rangnick l'avait suivi de près lorsqu'il travaillait pour Leipzig et il a toujours gardé son nom en tête.

L'objectif serait donc de venir renforcer le secteur défensif mancunien et d'essayer de gagner une place dans le onze. Mais dans son prochain club, Diop vise surtout une place de titulaire. Outre quelques clubs anglais donc et l'AC Milan, qui le suit depuis un moment, Issa Diop intéresse surtout un autre club de Ligue 1. En effet, l'AS Monaco pense à lui cet été. Le club de la Principauté envisage de passer à l'offensive pour l'ancien du TFC en cas de départ de Benoît Badiashile, qui intéresse fortement Newcastle comme précisé sur notre site. La concurrence est donc sérieuse pour l'Olympique Lyonnais, qui pourrait se faire doubler sur ce dossier en cas de non qualification en coupe d'Europe. Pour Issa Diop, l'été promet donc d'être encore très agité !