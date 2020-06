L'OM pense à un ancien du FC Barcelone pour le poste de directeur sportif

Voici quelques semaines maintenant qu'Andoni Zubizarreta a quitté son rôle de directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Depuis, la situation semble s'être apaisée en interne, notamment parce qu'André Villas-Boas a confirmé qu'il sera toujours au club la saison prochaine. Mais Jacques-Henri Eyraud et sa direction ont toujours du boulot et des hommes à recruter...

Effectivement, le président phocéen n'a toujours pas trouvé son fameux head of football. Un poste qui engloberait les fonctions de directeur sportif, remplaçant ainsi Zubizarreta, mais avec quelques autres responsabilités supplémentaires. Les noms de John Williams (Amiens) et Olivier Pickeu (Angers) sont sortis à plusieurs reprises dans les médias, mais c'est finalement en Espagne que les Phocéens pourraient trouver leur bonheur.

Un Zubizarreta bis ?

Il s'agit de Pep Segura, ancien manager général du FC Barcelone, qui a quitté ses fonctions il y a tout juste un an après deux ans en poste et quatre ans au sein du champion d'Espagne. Une piste sortie de l'autre côté des Pyrénées ces derniers jours et qui, selon les informations de l'Equipe, est bel et bien envisagée par l'Olympique de Marseille. C'est « une piste jugée crédible en interne » selon le quotidien sportif, sans pour autant dévoiler plus de détails.

L'ancien dirigeant du FC Barcelone n'avait pas forcément porté satisfaction, notamment à cause de sa vision du football trop éloignée de ce qui avait l'habitude de se faire au sein du club blaugrana, et plus en accord avec la mentalité anglaise. De nombreuses recrues réalisées sous ses ordres, à l'image de Jeison Murillo ou de Kevin-Prince Boateng, ont échoué. Un ancien du Barça pourrait donc remplacer un ancien du Barça...