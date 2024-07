MLS : sans Messi, l’Inter Miami s’impose et conserve la tête de la conférence Est

L’Inter Miami a conforté hier soir sa place de leader de la conférence Est, en battant le Chicago Fire (2-1). Privé de Lionel Messi, touché à la cheville depuis la finale de la Copa América, Miami a du s’en remettre à un autre ancien du Barça pour s’imposer, Jordi Alba. Buteur à la 75e minute, le latéral espagnol a scellé la victoire de l’équipe floridienne d’une reprise de volée dans le but vide. Avec cette victoire, l’Inter assoie également sa domination avec le meilleur bilan de toute la MLS avec 53 points.

Miami a remporté six de ses septs derniers matchs et compte désormais 5 points d’avance sur Cincinnati, son poursuivant direct. À l’occasion de cette rencontre, l’Inter Miami a célébré les 45 trophées obtenus par Messi en carrière (un record) après sa victoire en Copa América. L’Argentin est apparu sur la pelouse, la cheville bandée et son retour sur les terrains ne semble donc pas imminent.