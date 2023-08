Cagliari : la révélation Antoine Makoumbou attise les convoitises

Le football offre parfois de belles histoires et de belles revanches. Antoine Makoumbou l’illustre bien. Du haut de ses 25 ans, le milieu de terrain fait les beaux jours de Cagliari en Serie B. Formé à l’AS Monaco où il n’a jamais joué en professionnel, il avait ensuite connu la réserve d’Ajaccio puis celle de Mayence. Il a fallu attendre son départ en… Slovénie pour lancer sa carrière. Transferé en 2020 au NK Tabor Sežana, Makoumbou est prêté en 2022 d’un club mythique du pays, Maribor.

Là-bas, il a va enchaîner les bonnes performances et finir par faire parler de lui en Italie. Maribor décide de lever l’option d’achat du joueur et de le vendre dans la foulée à Cagliari. En Serie B, il continue son ascension et réalise une saison pleine disputant ainsi 36 rencontres la saison dernière. Entre temps, il découvre aussi le football international sous les couleurs du Congo (14 sélections). Révélation de la saison, Makoumbou a tapé dans l’œil de Bologne mais aussi de Fenerbahçe selon nos informations. Il lui reste encore 3 ans de contrat, mais un départ n’est pas à exclure pour enfin découvrir le football de première division.