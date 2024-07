Naples : Victor Osimhen attend une offre du PSG

Mais où jouera Victor Osimhen pour la saison 2024-2025 ? La question se pose toujours, alors que l’attaquant nigérian était clairement considéré sur le départ cet été, après 4 ans passés à Naples. L’été passé, son président Aurelio de Laurentiis, toujours dur en affaires, avait refusé de lui ouvrir la porte. Au contraire, il était même parvenu à lui faire signer une prolongation en décembre dernier, histoire de glisser une clause libératoire à hauteur de 120 M€.

Depuis, il a été annoncé avec régularité aussi bien du côté de la Premier League que du côté du Paris Saint-Germain. Entre temps, Naples a officialisé l’arrivée sur son banc de touche d’un entraîneur ambitieux en la personne d’Antonio Conte, qui a fait savoir qu’il comptait s’appuyer sur son buteur s’il restait à Naples. Il est surtout demandé à Osimhen de se décider, pour savoir si le Napoli doit recruter un nouvel attaquant (Conte souhaiterait récupérer Romelu Lukaku).

Osimhen attend un geste du PSG

Problème, jusqu’à présent, hormis une offre en provenance d’Arabie saoudite, et plus exactement d’Al-Ahli, rien n’est arrivé sur la table pour Victor Osimhen. Le joueur a bien envie d’aller voir ailleurs, mais ses pistes en Premier League semblent s’être évanouies. Manchester United vient de recruter Zirkzee, tandis que Chelsea empile les attaquants dans son effectif. Selon Sport Mediaset, Osimhen (25 ans) n’attend plus qu’une chose, une offre du PSG.

Mais elle n’est pas arrivée, et Naples refusera instantanément toute offre inférieure à 100 M€. Le joueur, lui, s’entraîne à l’écart du groupe pour cause de fatigue musculaire. Et espère toujours que la situation se décante. Dans le cas contraire, avec un contrat jusqu’en 2026 et un entraîneur qui serait ravi de le compter dans son onze, il restera à Naples une saison de plus.