Brighton : la recette gagnante de Roberto De Zerbi avec les Seagulls

La suite après cette publicité

S’il est toujours difficile de prendre la succession d’un entraîneur, la tâche s’avère encore plus compliquée quand le prédécesseur en question réalisait un formidable travail. En effet, quand Graham Potter a plié ses bagages pour remplacer Thomas Tuchel à Chelsea, Brighton pointait déjà à la 4ème position du classement avec quatre victoires en six rencontres jouées en Premier League. Les belles promesses étaient d’ores et déjà affichées sous Potter, mais l’intégration de Roberto De Zerbi n’avait pas débuté sous les meilleurs auspices avec trois défaites et deux nuls sur les cinq premiers matchs sous sa direction, malgré une performance intéressante contre Liverpool (3-3). Aujourd’hui, l’Italien a imposé sa patte tactique et ses joueurs semblent avoir bien assimilé les ingrédients de l’ancien technicien de Sassuolo.

«Je suis très heureux. Pour moi, nous avons joué le meilleur match (face à Southampton ndlr) avec moi en tant qu’entraîneur. Nous nous améliorons dans beaucoup de choses. Nous avons vu comment nous nous sommes améliorés dans cette dernière partie de la saison à Dubaï et à Brighton la semaine dernière», avait déclaré De Zerbi au moment de la reprise, pendant le Boxing Day de Noël durant lequel les Seagulls ont battu les Saints (1-3).

À lire

Brighton : Moisés Caicedo, le nouveau phénomène en Premier League

Un système de jeu rodé

Réputé pour produire un jeu audacieux et risqué, Roberto De Zerbi installe avec les Seagulls une approche tactique offensive, même contre les équipes les plus fortes de la division. Il a débuté son mandat avec un match nul passionnant à Liverpool (3-3), avant que Brighton ne devienne l’une des rares équipes visiteuses à dominer la possession du ballon contre Manchester City à l’Etihad Stadium malgré la défaite (3-1). Comme un symbole, les Seagulls ont ensuite battu Chelsea de Potter (4-1) à domicile en affichant de spectaculaires intentions offensives dès le premier coup de sifflet.

La suite après cette publicité

L’un des changements tactiques les plus clairs sous De Zerbi est la capacité de Brighton à résister à la pression. Même lorsque les adversaires essaient de gagner du terrain dans leur tiers défensif, le coach italien veut que son gardien de but et ses défenseurs gardent leur sang-froid en jouant court dans leur partie. C’est une philosophie risquée mais lorsque les Seagulls nullifient un pressing, comme ils l’ont fait à de nombreuses reprises contre Chelsea, ils trouvent plus d’espaces pour ainsi créer des opportunités de l’autre côté du terrain.

Brighton enregistre en moyenne 130 passes supplémentaires par match sous De Zerbi, ce qui se traduit par une augmentation de 10% de la possession moyenne. Avec une formation favorite en 4-2-3-1, l’entraîneur de 43 ans ne veut pas que ses défenseurs ou ses milieux de terrain tentent trop de passes longues. Depuis le départ de Potter, la production de passe longue de Brighton a chuté de 24 %. Les défenseurs centraux Lewis Dunk et Adam Webster ont considérablement réduit le nombre de passes avec l’objectif qu’ils effectuent du mouvement vers les ailes ou l’attaquant axial.

La suite après cette publicité

L’avenir en pointillés

Avec l’explosion de certains éléments encore jeunes tels que Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán ou encore Alexis Mac Allister, Brighton va connaître dans des prochains mois capitaux dans le développement du projet sportif sous De Zerbi. Et les rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur mais l’entraîneur italien refuse que cela perturbe les objectifs de la saison et le milieu argentin est plutôt d’accord : «Ils savent à quel point je suis reconnaissant envers ce club. Je ne suis pas pressé de partir. Je suis très heureux ici, j’apprécie chaque jour passé ici. Je suis juste concentré sur Brighton», avait précisé Mac Allister à Albion TV, malgré l’intérêt de Chelsea. Concernant Caicedo, Liverpool avait tâté le terrain lors du dernier mercato estival mais l’Italien veut conserver la pièce maîtresse de son collectif : «Il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons avec le ballon, mais sans lui dans les espaces défensifs, ce n’est pas si bon. Avec Caicedo, je ne vois rien qui ne soit pas au plus haut niveau. Et il n’a que 20 ans, il est très jeune, donc il peut apprendre et s’améliorer davantage».

Actuellement, les Seagulls restent sur trois victoires en championnat, sur les cinq dernières journées. Une belle forme qui leur permet d’être 8ème au classement avec un match en moins et à seulement six points de la cinquième place. Tout est encore possible et Roberto De Zerbi peut valider un ticket pour l’Europe. Voilà de quoi booster un projet alléchant qui, sur le papier, peut jouir d’un formidable système tactique.