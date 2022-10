Premier League : Brighton tient en échec Liverpool, Chelsea s'en sort à Crystal Palace, Newcastle déroule à Fulham

Après le derby du Nord de Londres remporté par Arsenal quelques heures plus tôt (3-1), la Premier League continuait en ce samedi après-midi avec cinq rencontres au programme, dont deux équipes du Big Six : Chelsea et Liverpool, respectivement en déplacement à Crystal Palace et Brighton. Dans les autres rencontres, le promu Fulham recevait Newcastle, Brentford se rendait sur le terrain de Bournemouth tandis que Southampton accueillait Everton.

On commence ce tour d'Angleterre avec l'autre derby de la capitale entre Blues et Eagles. Ces derniers ouvraient le score contre le cours du jeu pour la première occasion de la rencontre initiée par Jordan Ayew pour Odsonne Edouard, présent au second poteau pour tromper Kepa. Chelsea revenait néanmoins au score avant la pause grâce à sa recrue estivale Pierre-Emerick Aubameyang. Un match nul qui empêche les hommes de Graham Potter de monter provisoirement dans le top 5.

Liverpool tenu en échec, Newcastle déroule

Dans l'antre emblématique d'Anfield, les Reds étaient surpris par les intentions offensives des Seagulls, converties par le milieu de terrain belge Leandro Trossard (4e, 18e), auteur d'un doublé en première période. Roberto Firmino réduisait l'écart après la demi-heure de jeu, avant de remettre les deux équipes à égalité au retour de vestiaires. Et alors que le LFC croyait remonter son adversaire sur un but contre-son-camp, l'international des Diables Rouges offrait finalement le point du nul aux siens.

Enfin, les Magpies, qui profitaient d'une supériorité numérique dès la 8e minute avec le rouge écopé par Nathaniel Chalobah, déroulaient sur la pelouse des Cottagers. Trois buts étaient inscrits dès le premier acte avec Callum Wilson, Miguel Almiron et Sean Longstaff. L'attaquant paraguayen s'adjugeait un doublé après la pause pour creuser l'écart. L'honneur sauvé par le but tardif de Billy Reid ne changeait rien au sort de la rencontre.

Les résultats complets du multiplex

Crystal Palace 1-2 Chelsea : Edouard (7e) / Aubameyang (38e), Gallagher (90e)

Bournemouth 0-0 Brentford

Fulham 1-4 Newcastle : Wilson (11e), Almiron (33e), Longstaff (43e)

Liverpool 3-3 Brighton : Firmino (33e, 54e) / Trossard (4e, 18e, 83e)

Southampton 1-2 Everton : Aribo (49e) / Coady (52e), McNeil (54e)